Irland kündigt Ende von Einreisestopp aus Großbritannien an

Irland hingegen will das Verbot für Einreisen aus Großbritannien am 6. Jänner aufheben. Stattdessen sind eine Reihe von strengen Vorschriften vorgesehen, mit denen eine Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll, sagte Außenminister Simon Coveney laut einem Bericht im „Irish Independent“ vom Freitag. Flugpassagiere, die nicht wegen dringender geschäftlicher Gründe ins Land kommen, müssen etwa einen negativen Coronatest vorweisen.