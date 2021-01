Trump sagt Internet-Konzernen den Kampf an

Trump will jedoch Internet-Konzerne wie Facebook stärker für die Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich machen und hat eine entsprechende Passage in dem Gesetz verlangt sowie weitere Änderungen. Auch republikanische Befürworter solcher Maßnahmen haben erklärt, der NDAA sei nicht der richtige Ort dafür.