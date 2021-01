Schreckschusspistole und Messer

Als der Türke und der Afghane keine Anstalten machten, die Wohnung zu verlassen, ging der 23-Jährige in die Küche und kam mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bewaffnet zurück. Daraufhin nahmen seine beiden Gäste zwar die Beine in die Hand, doch dem „eingerauchten“ Gastgeber ging das offenbar nicht schnell genug. Laut ersten Erhebungen soll er dem Türken das Messer in den Unterbauch sowie in die Schulter beziehungsweise in den linken Oberarm gestochen haben. Der Verletzte flüchtete, brach nahe der Tabor-Apotheke zusammen.