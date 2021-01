Auch jetzt wird wieder über eine vorgezogene Neuwahl spekuliert. ÖVP und FPÖ können gut miteinander regieren, weil sie eine große Schnittmenge haben, bei manchen Themen aber herrscht Explosionsgefahr - da darf man nicht zündeln! Ach was, in der Stadtpolitik sei die Ideologie nicht so wichtig, da würden Sachthemen im Vordergrund stehen, wird von Koalitionsseite beschwichtigt - gewählt werde zum regulären Termin, also Anfang 2022. Und: Es werde im Wahlkampf noch öfter vorkommen, dass man nicht einer Meinung ist. „Wir treten ja nicht als Einheitspartei an.“