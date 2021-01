Auf einer Silvesterfeier in Südwestfrankreich ist ein Mann durch einen Schuss getötet worden. Laut Medienberichten wurde der 27-Jährige am Brustkorb getroffen und starb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Schütze kam in Untersuchungshaft, erste Nachforschungen wurden eingeleitet. Bei der Feier am Silvesterabend soll es sich um eine Kostümparty zu der britischen Gangsterserie „Peaky Blinders“ gehandelt haben.