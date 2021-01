„Stimme der Stadt“

In der Enzyklopädie der portugiesischen Musik des 20. Jahrhunderts wird do Carmo als einer der wichtigsten Vertreter des Fado bezeichnet. Mit seinem 1977 erschienenen Album „Um homem na cidade“ habe er einen neuen Stil begründet. Der Bürgermeister von Lissabon, Fernando Medina, rühmte Carlos do Carmo als „Stimme der Stadt“. Do Carmo war am 21. Dezember 1939 in Lissabon zur Welt gekommen.