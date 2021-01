Wie die Zeitung „Het Laatste Nieuws“ schrieb, hatten mehrere sich Personen zu einer Feier in einer Wohnung in der Gemeinde Lede zwischen Brüssel und Gent getroffen. We viele Teilnehmer es waren, sagte die Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Belga nicht. Doch sei die Party ein klarer Verstoß gegen die Corona-Regeln gewesen, schrieb Belga.