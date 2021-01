Ähnlich sieht es auch ManCity-Trainer Pep Guardiola: „Wir werden tun, was die Premier League sagt.“ Die Liga teilte allerdings bereits mit, dass es keine Überlegungen gebe, die Saison komplett zu pausieren - wohl auch, weil der Spielplan so eng getaktet ist, dass es kaum Ausweichtermine gibt und man eine erneute Saisonverlängerung wie in 2020 vermeiden will.