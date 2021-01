Missachtet wurde das Feuerwerksverbot vielerorts. Trotzdem war der Jahreswechsel für die Einsatzkräfte ruhiger als in den vergangenen Jahren. Allerdings richteten Silvester-Raketen erhebliche Schäden an – in Hornstein ging der Geräteschuppen eines Hauses in Flammen auf, in Oberwart brannte ein Zeitungsständer.