Unter Kanzler Kern in den Nationalrat

Der damalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern hat sie als Vertreterin des ländlichen Raums mit einem sicheren Platz auf der Bundesliste 2017 in den Nationalrat geholt, aus dem sie nach der Wahlschlappe 2019 (unter Pamela Rendi-Wagner) wieder ausziehen musste. Nun will sie über die Regionalwahlliste Traunviertel, wo sie auf dem Platz vor Brich liegt, wieder hinein.