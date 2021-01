Es geht wieder los: Wie berichtet, gehen die Massentests bei der Bevölkerung ab 13. Jänner in die zweite Runde. Bereits ab Montag, 4. Jänner, kann man sich zu der Aktion telefonisch oder online anmelden. Da die Bundesregierung die Bürger zum „Freitesten“ bewegen will (siehe Bericht Seiten 2/3 unserer heutigen Printausgabe), werden für diesen Durchgang deutlich mehr Teilnehmer erwartet, als das Mitte Dezember der Fall war. Das bestätigt auch der Koordinationsstab: „Es wird mit einem höherem Aufkommen gerechnet“, heißt es. Deswegen werden die Antigen-Schnelltests an insgesamt 34 Standorten mit einer verstärkten Kapazität angeboten werden. In den Orten, wo das vorige Mal der Testbus nur ambulant vorbeischaute, wird es dieses Mal fixe Teststationen geben. Die Vorbereitungen laufen bereits. Mehrere hundert Freiwillige sollen wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Die Kapazitäten sind dazu ausgelegt, dass bis zu 236.000 Menschen in den fünf Tagen beprobt werden können.