Ich glaube da spielen viele Dinge zusammen. Auf der einen Seite belasten natürlich die wirtschaftlichen Faktoren – es sind Arbeitsplätze gefährdet, viele Menschen sind in Kurzarbeit oder arbeitslos. Alleine das belastet psychisch – weil man sich natürlich Sorgen um seine Zukunft macht. Und das große Problem an der Sache ist, dass wir all diese Dinge nicht kontrollieren können. Und das ist es, was belastet. Der Mensch hat nämlich ein großes Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn wir dann merken, dass das auch für unsere Politiker – also die, die normalerweise einen Plan haben – eine neue, unbekannte Situation ist, macht sich natürlich doppelte Unsicherheit breit.