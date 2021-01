Insgesamt 408, und somit bundesweit die meisten neuen Fälle wurden gestern aus den NÖ-Laboren vermeldet. „Die Prognosen zeigen, dass wir einige Tage mit erhöhten Fallzahlen rechnen müssen“, heißt es dazu aus dem Stab der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Durch die Weihnachtsfeste sei das Virus – wie erwartet – besonders innerhalb von Familien übertragen worden. Und vor allem im Westen des Landes ließ das auch die Inzidenzwerte wieder in die Höhe schnellen. In Waidhofen an der Ybbs (463,4) sowie in Amstetten (327,8) herrscht derzeit das größte Ansteckungsrisiko. Indes hat mit Hollabrunn (47) der erste Landesbezirk seit langem wieder den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegebenen Inzidenzwert von 50 unterschritten.