Das hat sich inzwischen stark verändert: Jahrzehntelang gab es keine adäquaten Arbeitsplätze am Land. Mittlerweile haben wir allerdings die paradoxe Situation, dass Firmen in die Stadt ziehen, weil sie nicht genügend geeignete Arbeitskräfte finden. Und Eltern von Kindern, die dafür nicht in der Stadt aufwachsen müssen, nehmen dafür gerne den weiteren Weg in die Arbeit in Kauf. Natürlich verbunden mit der Hoffnung auf eine weitere Verbesserung des öffentlichen Verkehrs.