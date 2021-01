Salzburg kann, wie berichtet, bereits kommende Woche mit weiteren Covid-Impfungen in den Seniorenheimen in Kuchl, Schwarzach und Elsbethen starten - und nicht erst ab dem 12. Jänner. An der Impf-Strategie ändert sich aber nichts: Der Bund sorgt für die Verteilung, die Länder sind für die tatsächliche Impfung zuständig.