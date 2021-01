Lawless konnte nicht mehr an „Xena“-Erfolg anknüpfen

Auf ihre Erfolge, die sie als kriegerische Xena hatte, konnte Lawless nach dem Serien-Aus nicht mehr anknüpfen. Sie ergatterte danach unter anderem kleinere Rollen in den US-Serien „Akte X“ und „Two and a Half Men“. Bis 2015 in der Superhelden-Serie „Ash vs Evil Dead“ zu sehen, seit 2019 spielt sie in der australischen Krimi-Serie „My Life is Murder“.