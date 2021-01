In Bosnien-Herzegowina sind bei einer Silvesterparty in einem privaten Wochenendhaus acht junge Menschen ums Leben gekommen. Die vier Männer und vier Frauen im Alter von rund 20 Jahren hatten sich in einem Naherholungsgebiet bei Posusje zurückgezogen, um den Jahreswechsel zu feiern. Sie erlagen einer Rauchgasvergiftung.