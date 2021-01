Auflösung nur ultima ratio

Seitens der Landespolizeidirektion betont man, dass trotz deutlich verstärkter Präsenz auch am Samstag die Verhältnismässigkeit oberstes Gebot bleibt. „Die Polizei ist und bleibt auch weiterhin Garant für den Schutz von Grund- und Freiheitsrechten in unserem Land“, stellt der stellvertretende Landespolizeidirektor Manfred Komericky klar. „Sollte allerdings das Verhalten der Veranstaltungsteilnehmer eine durch die Gesundheitsbehörde festgestellte Gefahr für das öffentliche Wohl darstellen, so wird man ultima ratio auch die Auflösung der Versammlung in Erwägung ziehen müssen. Wir hoffen und gehen auch davon aus, dass unser dialogorientiertes Einschreiten ein polizeiliches Erfolgsrezept bleibt und eingreifenere Mittel nicht notwendig werden.“