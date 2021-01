Fast ein Silvesterbaby! Der kleine Ilay, 3,6 Kilo schwer und 51 cm groß, hatte es aber etwas eiliger. So wurden Profi-Kicker Mihret Topcagic und seine Jasmin schon am Tag des 30. Dezember im Klinikum Klagenfurt erstmals Eltern. „Ich bin so glücklich! Es gab zwar anfängliche Komplikationen, da meine Freundin Corona hatte - aber alles klappte, alle sind gesund, das ist das Wichtigste“, strahlt der 32-Jährige, der den Sohnemann wegen der strikten Covid-Maßnahmen überhaupt erst morgen in Händen halten wird können.