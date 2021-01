Japans Kaiser lobt medizinisches Personal

Japans Kaiser Naruhito dankte in seiner Neujahrsansprache dem medizinischen Personal in der Corona-Krise für den unermüdlichen Einsatz zur Rettung von Menschenleben. Viele Menschen in Japan und aller Welt seien an dem Coronavirus gestorben. Er habe tiefen Respekt für all jene im medizinischen Bereich, die sich „Tag und Nacht“ dafür einsetzten, das Leben ihrer Patienten zu retten, so der 60-jährige Monarch.