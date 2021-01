Statt der Teilnahme an der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen hat sich der norwegische Skispringer Marius Lindvik am Silvesterabend im Spital in Innsbruck einer Zahnoperation unterziehen müssen. Dem Dritten des Auftakts der Vierschanzentournee in Oberstdorf wurde ein entzündeter Weisheitszahn entfernt. Trainer Alexander Stöckl, ein Tiroler, hatte den 22-Jährigen selbst ins Krankenhaus begleitet. Lindvik hofft auf eine Teilnahme am Tournee-Finale in Bischofshofen.