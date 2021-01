Anders als gestern angekündigt, sind Anmeldungen für die ab 15. Jänner geplanten Massentests in der Steiermark doch erst ab Montag, dem 4. Jänner, möglich. Am gestrigen Silvestertag hatte das Land Steiermark noch verkündet, dass man sich bereits ab Neujahr auf www.oesterreich-testet.at einen Termin sichern könne - in dieser Aussendung sei aber ein Fehler passiert, teilte das Kommunikationsreferat am Freitag auf APA-Anfrage mit.