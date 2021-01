Die britische Herzogin Camilla will mit einem neuen Projekt Literatur-Fans in aller Welt verbinden. Am 15. Jänner soll Camillas „Reading Room“ (deutsch: „Lesezimmer“) als Instagram-Kanal online gehen, wie die Herzogin von Cornwall, selbst begeisterte Leserin, am Neujahrstag mit einem Foto ankündigte, auf dem sie neben einem hohen Bücherstapel zu sehen ist. Zu Beginn will die 73-Jährige auf ihrem Kanal zunächst vier Bücher empfehlen.