Ähnlich verhalte es sich auch mit besonderen Zeiten und historischen Ereignissen - das Coronajahr 2020 machte da keine Ausnahme: „Wir haben seit letztem Jahr eine sehr starke Konstellation in Steinbock mit Pluto, Saturn, Jupiter und Mars. Blicken wir in der Geschichte zurück, findet sich ein vergleichbares Zusammenwirken zum Zeitpunkt der Französischen Revolution.“ Wir durchleben derzeit, um es in der Sprache der Astrologie auszudrücken, „eine epochenbildende Konstellation“, die nachhaltige Veränderungen mit sich bringen könnte. „Dies liegt vor allem an Pluto im Steinbock: Traditionen und Autoritätsgläubigkeit werden hinterfragt, wodurch revolutionäre Strömungen entstehen können. Diesen stellt sich allerdings Saturn im eigenen Zeichen entgegen - er will mit aller Macht Neuerungen verhindern“, erklärt Böß das astronomische Spannungsfeld, in dem wir uns noch die kommenden fünf Jahre befinden werden. Mit der großen Konjunktion von Saturn und Jupiter am 21. Dezember wurde ein zusätzlicher Weichensteller für das Neue gesetzt: „Wir sind in das sogenannte Wassermannzeitalter eingetreten. Dieses beschreibt einen Zyklus, der mit der Vergangenheit abschließt und Platz für etwas völlig Neues macht.“