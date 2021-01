Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen und die österreichischen Skispringer - das war in den letzten Jahren keine allzu innige Liebesbeziehung. Das war allerdings nicht immer so. Ich erinnere mich an Thomas Diethart, der 2014 dort gewonnen hat. Oder Gregor Schlierenzauer, der gleich mehrfach triumphieren konnte.