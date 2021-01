Rodionov mit Koubek

Mitten in der Aufbauphase steckt auch der 21-jährige Jurij Rodionov. In wenigen Tagen hebt die Nummer 144 der Welt mit ihrem neuen Touring-Coach Stefan Koubek nach Doha ab, um im Wüstenstaat die Qualifikation für die Australian Open in Angriff zu nehmen. „Meine Rückkehr als Trainer auf die Tour“, freut sich Daviscup-Kapitän Koubek, „Jurij hat ein Riesenpotenzial, eine spannende Aufgabe.“ Das glaubt auch Headcoach Wolfgang Thiem: „Stefan wird mit seiner Erfahrung eine Bereicherung sein. . .“