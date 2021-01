Nachdem Welser Polizisten am 31. Dezember 2020 gegen 18.40 Uhr einen Einsatz in der Eibenstraße beendet hatten, gingen sie zu ihrem geparkten Funkstreifenwagen. Am Weg dorthin bemerkten sie, dass ein Altpapiercontainer vor dem Eingang zum Haus Eibenstraße 72 in Vollbrand stand. Einer der Polizisten nahm den Feuerlöscher, den ein Hausbewohner gebracht hatte und bekämpfte damit den Brand. Der Papiercontainer konnte mit dem Pulverlöscher rasch gelöscht werden.