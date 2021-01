Durch das Abfeuern einer Schreckschusspistole rief der Italiener gegen 0.10 Uhr die Polizei auf den Plan. Da für die Beamten zunächst unklar war, um was für Schüsse es sich handelt, wurde mit „ballistischer Schutzausrüstung“ vorgegangen. Bald erkannte die Streife, welche sich in Richtung der Schussgeräusche bewegt hatte, dass mehrere Personen in ein Wohnhaus flüchteten.