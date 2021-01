„Auch beim Neujahrsbaby ist dieses Jahr alles anders, als wir das gewohnt sind. Wir hätten die kleine Selina und ihre Eltern gerne persönlich besucht, denn dieser Besuch am 1. Jänner ist ein wunderschöner Start in das neue Jahr. Aufgrund der Corona-Regelungen war das leider nicht möglich, aber wir überbringen aus der Ferne unsere allerherzlichsten Glückwünsche. Ein neues Leben ist immer ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs. Und zu Beginn dieses Jahres ist dieses Zeichen noch wichtiger als sonst. Selina steht symbolisch für einen Start in ein hoffentlich positiveres und hoffnungsvolleres Jahr 2021“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.