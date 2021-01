Die Kunstbahn-Rodler starten am Wochenende nach ihrer Weihnachtspause in Königssee in die Weltcup-Fortsetzung. Bis zum Saison-Finale am ersten Februar-Wochenende in St. Moritz geht es davor über Sigulda, Oberhof und Igls erneut nach Königssee, wo Ende Jänner die WM-Medaillen ausgefahren werden. Die anstehende Konkurrenz ist also auch eine Generalprobe für den Saison-Höhepunkt. Bisher haben die Österreicher überzeugt, Favoriten auf ihrer Heim-Bahn sind aber die Deutschen.