Letztes Erfolgserlebnis bei A-WM 17 Jahre her

Damit bleibt das 2:2 gegen die Ukraine am 3. Jänner 2004, als die Österreicher nach einem Doppelpack von Thomas Vanek erst im Finish den Ausgleich kassierten, weiter das bisher einzige Erfolgserlebnis bei vier U20-A-WM-Teilnahmen. Auch, weil Österreich in die Gruppe B mit den vier Top-Nationen USA, Schweden, Russland und Tschechien gelost worden war. „Es war ein bisschen unglücklich dieses Jahr mit vier Mannschaften der Top 6. Von Deutschland, Schweiz und der Slowakei (alle in Gruppe A) sind wir nicht so weit weg“, meinte Bader.