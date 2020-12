Die Tiroler Landeshauptstadt rutschte als einzige Landeshauptstadt Österreichs mit einem öffentlichen Feuerwerk in das Jahr 2021. Es ging auf der Seegrube hoch über der Stadt in Szene und dauerte vier Minuten. Jenen, die das Feuerwerk nicht von zu Hause aus mitverfolgen konnten, wurde auf anderem Wege - typisch Corona-Jahr - nachgeholfen: Sie konnten es online via Livestream auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings mitverfolgen, das Video ist nach wie vor verfügbar.