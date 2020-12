Große Menschenansammlungen schienen in der Wiener Innenstadt auszubleiben. „Die meisten dürften sich an die Beschränkungen halten“, schätzte „Krone“-Fotograf Peter Tomschi. Am meisten los sei am Abend am Graben gewesen, aber „alles im Rahmen“. Bemerkenswert auch: Nur vereinzelt seien Knallkörper zu hören gewesen, kein Vergleich mit den vergangenen Jahren.