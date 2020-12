In der chinesischen Stadt Wuhan, dem Ursprungsort der Coronavirus-Pandemie, haben am Silvesterabend Tausende Menschen - teils dicht gedrängt (siehe Video) - das Jahr 2021 begrüßt. Vor genau einem Jahr hatte China die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die ersten Fälle von Covid-19 in der Millionenmetropole informiert.