Wer nach Norwegen einreisen will, muss sich ab 2. Jänner verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Ein entsprechender Test solle so schnell wie möglich am Flughafen oder einem anderen Grenzübergang und spätestens einen Tag nach der Ankunft in dem skandinavischen Land vorgenommen werden, teilte die norwegische Regierung am Donnerstag mit.