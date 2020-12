In Großbritannien ist am Silvestertag ein neuer Tageshöchststand von knapp 56.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 55.892 Menschen positiv auf das Virus getestet, wie die britischen Gesundheitsbehörden am Donnerstag bekannt gaben. Am Vortag waren es noch etwas mehr als 53.000 neue Fälle gewesen. Weitere 964 Menschen starben an oder mit dem Covid-19. In England leben knapp 67 Millionen Einwohner.