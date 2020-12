Schließlich öffneten Feuerwehrleute die Tür, nachdem sie zuvor einen Hilferuf aus der Wohnung vernommen hatten. Der 88-Jährige lag am Rücken und war ansprechbar. Er gab an, gestürzt zu sein, sich aber nicht mehr erinnern zu können, wie lange genau er sich in der hilflosen Lage befand. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht.