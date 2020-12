Gesetz gilt ab 18. Jänner

Das Gesetz geht bis 3. Jänner in Begutachtung und soll vor Beginn der geplanten Lockdown-Öffnung ab 18. Jänner in Kraft treten. Der genaue parlamentarische Fahrplan steht noch nicht fest. Es werden jedenfalls noch entsprechende Verordnungen geschrieben werden, in denen die Details wie etwa die Kontrollen geregelt werden.