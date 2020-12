Der Unfall passierte bereits am Vormittag des 31. Dezembers. „Der 20-Jährige wollte hierbei bei Grünlicht nach links auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums einbiegen, als er frontal von dem PKW des 23-Jährigen erfasst wurde“, schildert ein Polizist. Der 23-Jährige gab an, dass er den zweiten Pkw übersehen hatte. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.