Nach einem Besuch des Nikolaus sind in Belgien 26 Bewohner eines Altersheimes an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der als Nikolo verkleidete Mann war Träger des gefährlichen Erregers, der Covid-19 auslöst, sich aber seiner Infektion nicht bewusst, wie die flämischen Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten. Er wurde erst später positiv getestet.