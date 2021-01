Seit 2016 wurde durch die See-Berg-Rad-Offensive etwa der Slow Trail am Kitzelberg in St. Kanzian gefördert. Die Gelder flossen aber auch in freie Seezugänge am Wörthersee sowie Rad- und Wanderwege, Radrastplätze, Klettersteige, Erlebnisspielplätze und sogenannte Business Beaches.