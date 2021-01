Eindeutig spürbar war sowohl in Kärnten als auch in Osttirol ein Erdbeben mit der Magnitude von 4,3 in Bovec (Slowenien) Mitte Juli. Vor allem in Grenzgemeinden klirrten Gläser und Geschirr und Möbel rüttelten; stärkere Schäden an Gebäuden wurden zum Glück nicht gemeldet. Regelmäßig kommt dadurch eine Diskussion um die Sicherheit des grenznahen slowenischen AKW Krško auf. Das Kraftwerk sei aber zu 100 Prozent sicher, heißt es von Verantwortlichen.