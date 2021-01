Reinhold Messner blickt auf das spezielle Jahr 2020 zurück und denkt an die Zukunft. „Die Pandemie zeigt uns deutlich, dass wir nicht die Krönung der Schöpfung sind“, sagt er. Dieses winzige Virus sei in der Lage, die Menschen in Schach zu halten. „Es will nichts Böses, ist einfach da, kennt keine Grenzen.“ Vielleicht ein Anlass, ein wenig Demut zu zeigen.