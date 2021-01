Besonders vorsichtig sollte man laut des Experten bei Adressen von bekannten E-Mail-Anbietern wie Gmail sein. „Sie lassen sich leicht registrieren, sind kostenlos und genießen bei Empfängern Vertrauen“, ist der Innsbrucker überzeugt. Der Analyse zufolge nutzten Cyber-Kriminelle bei 86 Prozent aller Angriffe auf den Bildungssektor Gmail-Konten. Zudem passten sie die E-Mail-Adressen mit Begriffen wie „Direktor“ oder „Schule“ an, um sie überzeugender zu gestalten. Mit gezielten Betreffzeilen wurde versucht, ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. „Eine beträchtliche Anzahl hat Corona als Thema missbraucht“, schildert Gheri. Auch zeitlich passten die Kriminellen ihre Angriffe an: So war in den Ferien zuletzt ein Rückgang von zehn bis 14 Prozent zu spüren.