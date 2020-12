Anteilnahme aus Kärnten

Kaiser drückt den Familien und Angehörigen der bei der Erdbebenkatastrophe Verstorbenen seine Anteilnahme aus. „Die Katastrophe in Kroatien hat im Burgenland große Betroffenheit ausgelöst. Wir Burgenländer - mit unserem besonderen kulturellen Naheverhältnis - sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen“, erklärt Doskozil: „Das Burgenland zeigt sich in dieser schweren Zeit solidarisch mit Kroatien - auch durch die finanzielle Beteiligung an diesem Hilfsprojekt.“ „Wer schnell hilft, hilft doppelt. Wir wollen rasch helfen und das ist, dank unserer Allianz auch gelungen“, so Schützenhöfer.