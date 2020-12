Auch 2020 mussten wir uns von vielen Promis verabschieden. Ob Silvio Horta, Schöpfer der Kultserie „Ugly Betty“, Wrestling-Star Rocky Johnson, Profi-Basketballer Kobe Bryant und Tochter Gianna oder die Schauspiellegenden Kirk Douglas, Max von Sydow, „Vom Winde verweht“-Star Olivia de Havilland, „I Can See Clearly Now“-Sänger Johnny Nash, Hollywood-Ikone Rhonda Fleming und „James Bond“-Darsteller Sean Connery (siehe Video oben). Sie alle leben in den Herzen ihrer Fans weiter!