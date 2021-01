Lange hat’s gedauert, aber nun gibt es endlich grünes Licht für die Sanierung der Volksschule und der Mittelschule in Bad St. Leonhard. Zwei Baustufen sind dafür vorgesehen. Den Anfang machen die Jüngeren, die im Sommer übersiedeln müssen. Sie werden in der VS Schiefling und in Containern unterrichtet.