Kleinflugzeug in Not! Kürzlich musste eine einmotorige „Bellanca Viking“ mitten auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Minnesota notlanden, nun ereilte dieses Schicksal auch einen Piloten, der in Florida unterwegs war. Auf einem fast menschenleeren Strand setzte er die Maschine sicher auf, ein Augenzeuge filmte mit (siehe Video oben).