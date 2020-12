Bei intensiven Suchtgift-Ermittlungen der Polizeiinspektion Friedburg-Lengau erhärtete sich der Verdacht, dass ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mehrere Cannabisplantagen in seinem Haus angebaut habe. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angeordneten Hausdurchsuchung am 17. Dezember fanden die Ermittler 15 Cannabispflanzen mit Blütenständen in einer sogenannten Grow Box und etwa 20 Gramm Cannabiskraut.