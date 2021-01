Sternsinger-Post und Video-Botschaften

In einem normalen Jahr schwärmen in Tirol 10.000 Kinder aus – 7000 im Gebiet der Diözese Innsbruck, 3000 in jenen Gemeinden, die zur Erzdiözese Salzburg gehören. Caspar, Melchior und Balthasar wird man dort wie da heuer selten zu Gesicht bekommen. Ihre Mission kann man dennoch unterstützen. „In einigen Pfarren werden Sackerln mit einem Brief der Pfarre, Weihrauch, Teelicht, CMB-Aufkleber und Spendeneinladung verteilt. Vielerorts wird der Segen kontaktlos an die Haustüren geschrieben“, sagt Wolfgang Hammerschmid-Rücker, Geschäftsführer der Katholischen Jungschar Salzburg. Einige Gruppen haben Videos produziert, die unter www.sternsingen.at abrufbar sind.